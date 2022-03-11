星二代歐陽娜娜近年將事業重心放在大陸，在戲劇和綜藝方面都有亮眼表現，外型青春又時尚，緋聞也從不間斷，除了和范冰冰胞弟范丞丞傳出熱戀外，過去還為了陳凱歌帥兒陳飛宇，和白富美閨密綦美合鬧翻決裂；意外的是，最近有大陸網友發現歐陽娜娜和2女逛街，其中一人居然是綦美合，時隔3年似乎已修復破碎的閨密情。

歐陽娜娜當初到大陸發展時，除了在演藝圈奮鬥，還成功打進以耀萊集團千金綦美合為首的白富美閨密團，一行人經常曬出合照炫耀好感情；之後卻傳出綦美合對陳飛宇有興趣，請閨密歐陽娜娜牽線，但有一說陳飛宇心儀對象正好是歐陽娜娜，兩人不久也爆出緋聞。

最近有大陸網友發現歐陽娜娜和2女逛街，其中一人居然是綦美合，時隔3年似乎已修復破碎的閨密情。(圖/ 摘自微博)

綦美合被「橫刀奪愛」後，白富美團也把歐陽娜娜踢出，甚至在IG發文「嘴上還XX說幫忙，臥X真是噁心死我了」，疑似影射歐陽娜娜，閨密情破碎在當時引起一陣熱議；去（110）年綦美合家傳出破產，耀萊集團因投入大筆資金在影視產業，慘遇娛樂圈被肅清，最後只能宣告破產，綦美合也無法在像以往過著名媛生活。

男星陳飛宇。(圖/ 摘自陳飛宇微博)

近日陸媒《新浪娛樂》報導指出，歐陽娜娜近日一身休閒和2女逛街，其中一女是網美Iris，另一位長髮高個妹疑似就是3年前鬧翻的綦美合；根據歐陽娜娜被偷拍的影片，發現3人互動良好，有說有笑，網友也感到驚訝，紛紛表示「看來歐陽娜娜和綦美合和好了」、「小女生的友誼最簡單了」、「不要再喜歡同一個男人了」。