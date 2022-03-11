億載會第十九、二十屆會長交接典禮，今(11)日在總統蔡英文、南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦等人見證下順利完成，由人稱「陽光阿姨」直得科技董事長陳麗芬，坐上會長寶座；她將是億載會首位女性會長，也是第一位來自南科廠商的會長。與會的總統蔡英文指出，「大台南科技走廊」成形，政府將作為企業堅強後盾。

陳麗芬表示，台灣出口旺盛，足為世界典範，億載會是「億兆一心、載譽全球、20光彩、大放億載」！

蔡英文致詞時指出，這次億載會的會長，首次由南科廠商負責人擔任，相信以陳麗芬董事長的積極感染力，更能讓各種資源共享，在上中下游廠商的共同努力下，更能顯現南台灣是產業重鎮。而六大核心產業，已在南部充分交流、合作，再加上，沙崙、南科、橋頭等地蓬勃發展，大台南科技走廊成形。

此外，台南大會展中心也即將正式登場，再加上其周邊商圈發展的促進，未來蓬勃發揚可期，而政府將作為企業界堅強後盾。

億載會十九年前，在東陽事業集團董事長吳永豐，與大億交通集團董事長吳俊億兩位創辦人的帶領之下，與台南知名律師黃正安，任億載會榮譽理事長，共同發起創會，並集結了大台南地區，上市櫃、準上市櫃優秀傑出企業代表人及專業人士，共同設立的。

該會以促進跨業經驗分享和交流，團結一心發揚台灣、台南文化，就像其會名，取自於台南古都知名景點「億載金城」，期許所有會員企業永續發展、永續經營，「億兆一心 載譽全球」。

億載會第二十屆會長由直得科技公司董事長陳麗芬接任，同時她也是台灣科學工業園區科學工業同業公會副理事長，更是億載會創會以來第一位女性會長！

直得科技公司以利基型的微型線性滑軌起家，其所開發量產的3mm及2mm尺寸線性滑軌，分別在2004年及2019年，成為全球第一家成功量產的廠商。目前與日本知名大廠，並列為微型線性滑軌全球前三大廠。

直得科技長期投入大量資源創新研發，為朝高彈性系統整合商之目標邁進。該公司亦陸續開發出線性馬達、DD馬達、編碼器、驅動器、控制相關等產品，可依訂單需求，提供客製化線馬模組產品，更憑藉其優越的機電整合能力，進一步提高產品價值，專利佈局也逐漸拓展至控制系統方面。

2021年更是推出全新系列cpcRobot微型六軸機器手臂以及cpcStudio 軟體PLC／IDE平台。其中cpcRobot更拿下美國2021 LEAP Awards的金牌獎。

直得科技產品應用領域廣泛，對全球半導體、光電、電子、精密量測、工具機產業、自動化智慧化以及產業數位轉型的發展均有著重要的貢獻，此外更在生技醫療產業，獲得國際大廠的青睞與肯定。

陳麗芬一向以開朗積極樂觀的特質，傳遞正向、正直能量溫暖人心，所以也被譽為「陽光阿姨」。而今年二十週年億載會會長「陽光阿姨」，未來將以促進億載會與科學園區之間交流為目標，連結各界資訊、分享資源，務實地實行更多好的發想，讓全世界看見台灣，更看見台南！

億載會二十週年交接典禮，除了有中菁會、磐石會、港都會幾個結盟友會出席以外，更有秘書長聯誼會、台灣上市櫃公司協會、桃園會、義雲會及嘉義縣企業聯合會等性質相同的聯誼社團成員們出席共襄盛舉。

多國駐台代表、台南市大家長黃偉哲市長與其市府行政團隊，甚至是蔡英文總統皆以熱誠祝福的心，親臨會場為台灣的驕傲送上祝福、致詞，讓當晚的億載會會長交接典禮不僅蓬勃生輝，更為億載會二十週年新年度開啟美好未來！