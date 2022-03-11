adidas Golf宣布今年與台灣新生代球員合作，將全力提供選手更專業的打球裝備，持續耕耘台灣高球運動。（adidas Golf提供）

持續在高球領域上追求卓越的adidas Golf在台灣高球體壇耕耘，扶植新生代高球好手不遺餘力，正式宣布將在今年與洪玉霖、黃郁評、沈威成、陳裔東攜手合作。

adidas Golf致力於為職業高球選手提供最頂尖齊全的運動裝備，在台灣也不斷挖掘新生代職業球員，期望透過合作給予實質上的支持，讓台灣高球體壇的選手們能在更有利的環境中成長，站上世界舞台嶄露頭角。

尤其近幾年越來越多女子球員加入高球領域，國家高爾夫基金會也表示，過去5年來，美國打高爾夫的女性持續穩定上升，已有近3成打高爾夫的球友為女性，說明高爾夫不再只是男性專屬的社交運動。

為了實現品牌願景，adidas Golf今年正式宣布攜手與多位台灣高球新星創造更多不可能，除了在去年挑戰賽中大放異彩的沈威成、陳裔東，還有職業高球女選手洪玉霖、黃郁評等加入Team adidas Golf，透過品牌資源回饋球壇，也提供更多專為女性設計的產品系列來給予女選手支持，共同在高球場上力拚佳績。

身為Team adidas Golf的資深學姊、「微笑天后」曾雅妮也表示，看見越來越多女性高球新秀加入大家庭，期許選手們能一同在場上發揮好表現，並不忘初心在球場上創造打球的成就與感動。