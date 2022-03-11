台灣美食豐富多元，內臟料理更受不少老饕喜愛。一名男網友分享，不少人都喜愛的美食，包括海膽、蟹膏、蟹黃、雪蛤以及生腸，其實都是動物的「生殖器」，讓不少網友崩潰直呼，「我不應該點進來看的」。

一名男網友在網路論壇Dcard以「大家喜歡吃『生殖器』食物嗎」為題發文，分享日常生活中常見的「生殖器」美食，包括橙黃色的海膽其實是海膽的生殖器，也就是精巢或卵巢；螃蟹中的蟹膏則是精液、蟹黃則是卵巢；雪蛤是青蛙的輸卵管；生腸（脆腸）則是母豬的輸卵管與子宮。

真相曝光後，不少網友崩潰直呼，「我不應該點進來看的」、「為什麼要告訴我生腸的殘酷事實」、「一直以為雪蛤是像蛤蜊那類的東西，沒想到原來是青蛙的輸卵管，嚇瘋」、「我超愛蟹膏蟹黃，但我不想知道也不想面對這個深奧嚴肅的真理」。

也有網友不以為意，「長知識了，不過我不太在意，反正好吃就好」、「我愛內臟食物」、「難怪蟹膏有個很重的味道」、「生腸超級好吃」、「我只在乎好不好吃」、「我全部都吃過，但也沒有怎樣，反正好吃就好」、「超愛海膽、蟹膏蟹黃跟雞佛，好吃到就算知道它們是生殖器也要吃」。