黃晨瑋（左1）與國立自然科學博物館副館長黃文山帶領的生物學組團隊研究蛇類眼睛演化關鍵登上國際期刊。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

蛇從穴居演化到陸生，眼睛越來越大！國立自然科學博物館副館長黃文山帶領的生物學組研究團隊，花一年多時間研究館藏33種台灣原生種、1176件蛇類標本，發現蛇類的眼睛大小藏著大學問，演化較晚出現的類群眼睛越大；陸生的蛇類眼睛比水生蛇類大；日行性蛇類眼睛比夜行性大。

國立自然科學博物館副館長與中市常春藤中學學生黃晨瑋合作的研究報告《蛇眼大小與棲地及晝夜活動模式的相關性》，今年1月登上國際知名期刊《生態與演化前沿》（Frontiers in Ecology and Evolution）。科博館表示，黃晨瑋則利用館藏標本加入研究團隊，撰寫「科學小論文」，可說是教育部108課綱探究與實作的優秀範例。

研究團隊指出，眼睛是動物接收外界環境的重要器官，眼球越大的動物，視力、敏感度、動態分辨率越好。傳統上認為，蛇類是由穴居的蜥蜴演化而來，因洞穴幾乎沒有光線，動物比較依賴嗅覺與觸覺等感官，相對少以視覺探測環境，所以，眼睛較小。但是，蛇類物種與生存方式是否會影響視覺功能，仍然是個未解之謎。

團隊經針對館藏33種台灣原生種、1176件蛇類標本，研究發現，蛇類從穴居演化到陸生，眼睛大小演化呈現越來越大的趨勢，陸生日行性蛇類有最大的眼睛，牠們要靠眼睛捕捉獵物，對視覺功能需求越來越大。

團隊指出，夜行性蛇類眼睛比日行性略小，而水生蛇類眼睛可能受限於光源不足，演化上投資較少能量在視覺，並可能轉向投資其它更有效率的感官功能。