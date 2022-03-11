耗時10年建造，台北表演藝術中心（北藝中心）11日起試營運，首場演出《熱天酣眠》改編自莎士比亞名著《仲夏夜之夢》，為祈求開幕順利，也特別邀請在地神明媽祖、土地公的神像，一起坐在劇場裡看戲，特別的是，劇情裡也有出現土地公和媽祖。（李欣恬攝）

耗時10年建造，台北表演藝術中心（北藝中心）11日起試營運。左起為執行長王孟超、北藝中心董事長劉若瑀和台北市副市長蔡炳坤。（李欣恬攝）

北藝中心大劇院裡面設有給遲到觀眾看戲的空間。（李欣恬攝）

耗時10年建造，台北表演藝術中心（北藝中心）11日起試營運，首場演出《熱天酣眠》改編自莎士比亞名著《仲夏夜之夢》，為祈求開幕順利，也特別邀請在地神明媽祖、土地公的神像，一起坐在劇場裡看戲，特別的是，劇情裡也有出現土地公和媽祖。

北藝中心董事長劉若瑀表示，表演的起源本來就是從給神看演出的祭典開始，「我們先向士林的宮廟主神群打聲招呼，邀請祂們進北藝中心。試營運就是要打開門歡迎在地的朋友，我們先跟鄰里表達友善，連家裡社區的神都來看戲了，讓居民安心，更希望銜接地氣。」

北藝中心外觀有如皮蛋豆腐、位於劍潭捷運站的台北表演藝術中心，建造過程中曾因建商倒閉，一度無法完工，如今開始為期兩個月的試營運，預計2022年8月正式開幕。

內部共有室內三座劇場，包括興建期間備受矚目的球形外觀，內有800席次的「球劇場」，還有設計兩樓層觀眾席的「大劇院」，有1500個座位，以及800席的實驗劇場「藍盒子」。

執行長王孟超表示，大劇院裡面還設有給遲到觀眾看戲的空間，「不會干擾到別人，也不會錯失看戲的機會。」特別的是，還有給劇組人員如：導演、編劇看戲的位置，王孟超說：「在那個位置，劇組人員可以邊看戲，邊看到觀眾真正的反應，作為未來修改作品的參考。」

此外，之前頗受矚目與討論的「參觀迴路」，王孟超表示，將於8月開放，而大劇院和藍盒子之間也可以互相打開來，變成一個90公尺長的超級大舞台，可容納2300觀眾，「觀眾席也可以隨著作品調配位置，或是在時下最風行的沉浸式劇場，觀眾可以自由遊走，可能性很多。」