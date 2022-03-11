俄羅斯自2月24日大舉入侵烏克蘭，許多平民在逃難過程中，遭遇飛彈和俄軍襲擊而傷亡。烏克蘭一名母親帶著2名兒女在逃難中被俄羅斯軍人擊斃，而唯一倖存的丈夫則是在網路上看到熟悉的行李箱，才知道自己的妻兒已經不幸罹難。

烏克蘭伊爾平市(Irpin)43歲的母親塔提亞娜(Tatiana Perebeinis)帶著2名兒女在逃難的過程中，遭遇俄軍冷血殺害，3人陳屍街頭的畫面震撼全世界。而倖存丈夫瑟吉(Sergii Perebeinis)因要照顧母親選擇獨留家鄉，讓妻子帶著兒女趕緊逃難，未料先撤離的妻兒卻不幸罹難。

自宣戰以來，俄方宣稱只會攻擊軍事目標和軍人，但烏方卻頻傳許多平民遭俄軍攻擊的事件。紐約時報報導，瑟吉是在社群媒體推特（Twitter）發現有母子被俄軍射殺的消息，並從照片中的行李箱認出死者是自己的家人。

瑟吉昨（10日）在臉書（Facebook）發文，自己走了4天才抵達基輔，停屍間地上堆放來自伊爾平市、戈斯托梅利(Gostomel)的大量屍體，其中也包括自己的妻子，瑟吉直言，「心情真的非常糟糕」。

塔提亞娜任職的矽谷軟體公司SE Ranking發出聲明，「沒有任何言語能夠形容我們悲傷或彌補我們的痛苦，不能讓塔提亞娜和她兒女的死亡只是數據，他們是戰爭的受害者，俄軍是罪犯，應該制止他們，我們為烏克蘭人們祈禱，他們在為他們的生存而戰」。