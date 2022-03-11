瘦子（E.SO）11日出席代言記者會。愛情事業兩得意的他，近年來人氣超旺，目前手上擁16代言，共吸金千萬元，荷包滿滿；他與女友穩定交往多年，感情甜蜜，被問女友喜歡的飲料口味？他笑說其實不知道，但應該是乳酸口味，甜蜜說：「因為她喜歡酸的。」

瘦子昨在台上被問及大S與舊愛具俊曄重燃愛火，只因為大S電話號碼20年沒換，瘦子笑說自己電話號碼也從來沒換過，原因是怕忘記電話號碼，他自認記性不佳，甚至連跟女友的紀念日也會忘記，不過女友都不會為此生氣，「不會特別過，我們放很輕鬆。」並透露自己與前女友們分手就沒有聯絡，如果在路上巧遇，只是會簡單打招呼。

瘦子近來釋出新專輯，正值宣傳期，坦言近1年沒有休長假，最近即將放1個月假期，十分興奮，計劃會去海邊放鬆、玩水，至於想去哪裡度假？他說：「還沒有決定，想找人少一點的地方，希望大家不要遇到我。」

瘦子日前與好友ØZI、柯震東一起在IG直播，互動逗趣，而ØZI在1月遭爆出性愛影片外流，被問及有送上關心？瘦子直說ØZI目前狀態很好，「他真的沒事」，似乎原本還想分享些ØZI的近況，瘦子隨即笑說：「算了，言多必失。」會擔心自己有性愛影片外流？瘦子楞了幾秒後，否認：「應該沒有這問題。」