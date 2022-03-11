香港大學醫學院研究發現，新冠變種病毒Omicron BA.1亞型，在不鏽鋼、聚丙烯塑膠及玻璃表面存放7天，仍然具有一定傳染力，較原始病毒株多至少3天。研究團隊亦發現，Omicron BA.1亞型在紙巾及打印紙表面，存放後30分鐘仍具有輕微的傳染力；但原始病毒株在5至15分鐘後，就喪失了傳播能力。研究結果已在醫學期刊發表。

研究團隊呼籲有確診者的家庭，尤其要經常徹底洗手，利用1：99稀釋漂白水清潔家居，以減低被污染物感染的風險。