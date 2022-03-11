港大研究：Omicron新冠病毒在不鏽鋼、塑膠7天後仍有傳播力 20:512022/03/11 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖（達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港大學醫學院研究發現，新冠變種病毒Omicron BA.1亞型，在不鏽鋼、聚丙烯塑膠及玻璃表面存放7天，仍然具有一定傳染力，較原始病毒株多至少3天。研究團隊亦發現，Omicron BA.1亞型在紙巾及打印紙表面，存放後30分鐘仍具有輕微的傳染力；但原始病毒株在5至15分鐘後，就喪失了傳播能力。研究結果已在醫學期刊發表。 研究團隊呼籲有確診者的家庭，尤其要經常徹底洗手，利用1：99稀釋漂白水清潔家居，以減低被污染物感染的風險。 #Omicron #不鏽鋼 #塑膠 #新冠肺炎 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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