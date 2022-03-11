110學年度大專棒球聯賽（UBL）一般組冠軍出爐，清華大學在「新竹內戰」擋住明新科大的糾纏，終場以6比4勝出，繼102學年度後，暌違8年再度稱王。

清大總教練林琨瀚在賽後受訪時感動哽咽，2008年起就在此執教的他表示，這是任內第3座冠軍，前2次是101、102學年度的二連霸，「我的小孩子太可愛了，他們齊心協力，有那個使命感。」

清大從分區排名賽、全國預賽就和明新一路交手，第一場還以3比30慘遭「扣倒」，上周再度碰頭依舊以0比9吞敗，沒想到在今天最關鍵的戰役卻能一舉拿下。林琨瀚表示，球隊原本抱持哀兵之姿出戰，沒想到「小蝦米真的扳倒大鯨魚」，「輸了一整年，贏這場就夠了，就算前面輸他們30分都沒關係。」

此役清大確實贏得不容易，表定先發的王牌投手蕭珩此役一球未投就傷退，只好讓4強戰才剛把關最後3局的鍾享澤緊急接手，結果他今天又熱投86球，以完投7局失4分的表現，幫助學校甜蜜復仇，也拿下象徵MVP的功勞獎。

連3天出賽用球數逼近300球、為球隊貢獻3連勝，鍾享澤賽後難掩興奮，他也指出臨危授命仍完成任務的策略，就是強調控球和進壘點，「丟給他們打，讓隊友接。」兩隊不只同在新竹，隊上球員互有認識，這次南下高雄比賽還住在同一間飯店，「這幾天常遇到，我們都會開玩笑叫他們要放水。」

季軍戰則由台北海大和文化大學一路纏鬥到延長賽，海大克服3分落後，最後由先發投手陳宇傑擊出再見高飛犧牲打，以14比13險勝。

雖然衛冕軍本學年只以季軍收場，海大總教練夏隆正賽後直言：「明年就是我們的」，他說去年3連霸的班底多已畢業，陣容出現斷層，這批主體是培養中的一、二年級生，全隊僅14人，能從北區預賽一路打上來，已經足以給予肯定，「孩子有改進、有成長才是最重要。」