蘇貞昌嗆蔣萬安「你祖父說反攻大陸」 苦苓火大痛批：耍無賴！

國民黨立委蔣萬安在立法院質詢時，質疑行政院長蘇貞昌「你毋敢啦！」承諾未來一年不停電。蘇貞昌回批，你祖父說要反攻大陸。台北市議員鍾沛君表示，蘇貞昌被自己的潛意識出賣，穩定供電難度竟然可比反攻大陸？

針對蘇貞昌批蔣萬安的說法，鍾沛君10日在臉書貼文表示，其實這就是蘇貞昌的老套路，遇到難以招架的問題，就以「反質詢」來浪費質詢委員的時間。尤其前兩天被立委林為洲問到「飛彈來襲怎麼辦？」那10秒的沈默，蘇貞昌說要「拿掃把打仗」，徹底淪為笑話，所以碰到媒體高度關注的蔣萬安質詢，問的又是難以狡辯的停電，蘇貞昌只好如此。

鍾沛君接著表示，我們小編說，這段沒品答詢，就是蘇貞昌怕被蔣萬安在頭頂上扣籃，淪為最糗配角，所以不惜惡意犯規、技術犯規，臉都不要了，也非把人硬扯下來的概念。

鍾沛君指出，蘇貞昌顯然太著急了，被自己的潛意識出賣，台灣民眾只求穩定供電。對蘇貞昌來說，難度竟然可比反攻大陸？還說什麼自己是因為老蔣總統反攻大陸的承諾才去當了兩年兵，簡直已經不知所云。

鍾沛君認為，反攻大陸喊了數十年，最終雖然沒有實現，但這期間國民黨也從未偏廢台灣的建設，讓我們有了今時今日的生活水準。但是民進黨喊的「非核家園」，或是各種花樣百出的能源口號，任何一個沒有落實，結果就是全民付出代價。既然蘇貞昌都已經承認了，我們只能做好準備，天要下雨，娘要嫁人，民進黨要停電，逆轉不了的。