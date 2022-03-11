《歐亞時報》（The EurAsian Times）10日報導，在俄軍地面攻勢受阻之下，有民眾在烏克蘭首都基輔（Kyiv）以西，拍到疑似Su-57匿蹤戰機進行對地打擊的畫面；不過分析師表示，俄軍應不會冒險在此時將Su-57派往烏克蘭作戰。

根據報導，近期有一段影片在社群媒體上流傳，據稱是於基輔以西約100公里的日托米爾（Zhytomyr）拍下，可見一架剪影類似Su-57的戰機飛過，時間在烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），和土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）進行三方會談前。

當地居民表示，這架戰機「發出了不尋常的聲音」，稍後進行對地打擊，目標可能是捷捷列夫河（Teterev river）上的別爾季切夫（Berdychiv）橋樑；影片中可見該處冒出濃濃黑煙，但不清楚確切的損傷狀況。

《歐亞時報》指出，若這架戰機確實是Su-57，代表該型機已在烏克蘭完成其首次正式實戰任務；俄羅斯雖曾於2018年將數架Su-57送往敘利亞，但據稱僅是進行作戰測試，並未實際參戰，且俄軍2020年才正式開始接收量產版本的Su-57。

不過葡萄牙軍事新聞網站「空中武力」（Poder Aéreo）指出，進一步放大與解析影像後，該機其實應該是Su-30或Su-35；《歐亞時報》報導，許多軍事分析師對此消息表示懷疑，因為量產版本的Su-57目前僅生產4架，且其中1架於2019年交付前墜毀、後2架2021年第4季才交付，代表相關單位應還未完成戰備，在此時投入實戰只會大幅提高損失風險，無論對政治或未來出口來說都將造成嚴重影響。