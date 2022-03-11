用鏡頭看台灣》2022台北時裝周 看見台灣時尚豐沛的設計力 20:562022/03/11 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，模特兒一一上台走秀展示設計師作品。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會在眾人注目下，模特兒一一上台走秀展示設計師作品。（范揚光攝） 「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，模特兒一一上台走秀展示設計師作品。（范揚光攝） 「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，藝人劉品言（左）及章廣辰（右）擔任神祕嘉賓，並展示設計師作品。（范揚光攝） 「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，模特兒一一上台走秀展示設計師作品。（范揚光攝） 「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，藝人劉品言（左）及章廣辰（右）擔任神祕嘉賓，並展示設計師作品。（范揚光攝） 「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，神祕嘉賓藝人劉品言（前中左）及章廣辰（前中右）與模特兒合影留念。（范揚光攝） 「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，主辦單位文化部10日在松山文創園區舉行展前記者會，會中共有15個台灣設計師品牌20套精彩作品，由專業模特兒為現場觀眾走秀展示。 文化部表示，本屆時裝周持續深耕永續議題，將匯聚台灣所有時尚設計能量，並結合科技、藝術、音樂及表演等不同領域，除了展示台灣在地時尚特色，也讓世界看見台灣時尚產業豐沛的設計能力。在眾人注目下，模特兒一一上台走秀展示設計師作品。 #時尚 #2022 #台北時裝周 #豐沛 #模特兒 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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