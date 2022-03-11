「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會在眾人注目下，模特兒一一上台走秀展示設計師作品。（范揚光攝）

「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，模特兒一一上台走秀展示設計師作品。（范揚光攝）

「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，藝人劉品言（左）及章廣辰（右）擔任神祕嘉賓，並展示設計師作品。（范揚光攝）

「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，模特兒一一上台走秀展示設計師作品。（范揚光攝）

「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，藝人劉品言（左）及章廣辰（右）擔任神祕嘉賓，並展示設計師作品。（范揚光攝）

「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，展前記者會上，神祕嘉賓藝人劉品言（前中左）及章廣辰（前中右）與模特兒合影留念。（范揚光攝）

「2022台北時裝周AW22」將於3月23日登場，主辦單位文化部10日在松山文創園區舉行展前記者會，會中共有15個台灣設計師品牌20套精彩作品，由專業模特兒為現場觀眾走秀展示。

文化部表示，本屆時裝周持續深耕永續議題，將匯聚台灣所有時尚設計能量，並結合科技、藝術、音樂及表演等不同領域，除了展示台灣在地時尚特色，也讓世界看見台灣時尚產業豐沛的設計能力。在眾人注目下，模特兒一一上台走秀展示設計師作品。