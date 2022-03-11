清華大學校友劉興檀（右三）以新竹菁華扶輪社名義發起清華旭日盃慈善籃球邀請賽，透過竹科大廠組隊鬥牛，盼更多企業響應支持清華旭日計畫。（邱立雅攝）

清華大學為扶持並增加招募經濟弱勢生，在2013年推出旭日計畫，提供入學後每年10萬元獎學金以及生活課業輔導資源，9年來受助學生累積達343人。清大校友劉興檀獲知母校有此一計畫，透過自己參與的新竹菁華扶輪社，向竹科各大企業聯繫，合力舉辦第1屆清華旭日盃慈善籃球邀請賽，希望旭日盃慈善籃球邀請賽未來能發展成為指標性的籃球賽事，讓更多企業投入慈善公益活動。

清大主任祕書金仲達指出，一般頂大弱勢學生百分比遠低社會平均值，清大希望透過旭日計畫，擴大弱勢生招生名額，要把弱勢生百分比拉高。校方也提供完善的生活輔導、學業輔導以及獎學金機制，讓弱勢生無須打工，讓他們在清大受到良好的教育，畢業後翻轉的機會更高。

旭日計畫已持續9年，金仲達表示，目前在校大概170多人，每年募款募目標高達1700萬，他坦承募款確有難度，今年與新竹菁華扶輪社合作舉辦籃球賽，希望更多人了解旭日計畫，一方面也跟社會及企業更多結合。他表示，已畢業的5屆學生有20％拿到書卷獎、40％擔任社團幹部，顯見未來一定有很好的發展。

今年參加2022第1屆清華旭日盃慈善籃球邀請賽的竹科企業包括台積電、世界先進、力積電、瑞昱半導體與漢民測試，加上清華EMBA校友隊，共有6支隊伍參賽。劉興檀表示，每隊參賽的企業將捐出20萬元贊助清華大學旭日獎學金，共同支持清寒弱勢學生，也期盼藉由活動的舉辦，未來能獲得更多企業響應支持清華旭日計畫。