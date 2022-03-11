桃園國際機場今(11日)晚間7點半驚傳停電消息，停電區域為第二航廈北側，行李輸送轉盤與部分餐廳、免稅店受到影響。桃機也證實確有其事，目前正在釐清原因。藥師林士峰直言，難怪行政院長蘇貞昌不敢承諾未來不會再發生大停電。

台電指出，停電意外經瞭解為桃機內部設備所引起，台電供電正常無虞。桃園機場也發布聲明稿表示，停電原因為主變電站D03迴路與備援迴路C01跳脫所致，研判可能是電纜故障，維護人員現已趕赴到主變電站確認狀況，並啟動緊急發電機，緊急迴路供電中。

桃園機場表示，本次停電影響範圍包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2F美食街等。機場公司已進行搶修並啟動備援電力，維持航廈核心作業，包括航機起降、跑道燈光系統等作業正常，同時調度出境旅客至臨近櫃檯使用，旅客出入境行程未受影響。

對此，林士峰今天在臉書上發文表示，難怪我們的行政院長蘇貞昌不敢承諾未來不會再發生大停電。林士峰也質疑，桃園機場第二航廈今天晚間部分區域突然停電，「所以台灣到底缺不缺電？」網友們也留言回應，「是限電不是缺電」、「不要太不滿」、「超前部署啦」。