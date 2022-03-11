繼加拿大駐陸大使館為力挺烏克蘭在外牆裝置燈箱表態遭到北京市民噴漆後，法國駐陸大使館也略為跟進，在大陸社群媒體微博發了2條圖文支持烏克蘭，不料同樣引來大陸網民的反彈。網民在回應中或明批或暗指歷史上法國對中國與非洲國家侵略，大量的酸文讓法國大使館的微博大翻車，成為大陸網民發洩怒氣的場所。

法國駐陸大使館日前在微博上發文稱：「縱觀世界歷史，依靠武力對外侵略擴張最終都是要失敗的」，並搭配了一張由法國國旗紅白藍3色色帶與烏克蘭國旗藍黃2色色帶交織的圖案，用意是支持烏克蘭，反對俄羅斯入侵。隔了約3小時後又發出一則微博引用法國著名文學家維克多．雨果的名言：「武力的罪行是且永遠是罪行，而公眾的憎惡則是一種懲罰。」並搭配一張雨果沉思的畫像。

法國駐陸大使館同一日又發一則微博引用法國著名文學家維克多．雨果的名言：「武力的罪行是且永遠是罪行，而公眾的憎惡則是一種懲罰。」並搭配一張雨果沉思的畫像

這2則微博共獲得27萬個「讚」、8000多次轉發，與15000筆評論。大陸網民在回應中表示：「非洲人永遠記得高盧人的大缺大德」、「你們歐美人雙標得令人作嘔」、「如果不是因為武力，美國該是印第安人的國家！」、「這個強盜講起道理來，頭頭是道一本正經…先把劫掠圓明園的文物還回來，老子就信你」、「好像法國聯合德美英經常侵略別的國家，這是在詛咒自己嗎」、「整个北美洲就是你们欧洲白人侵略屠杀当地印第安人的产物，你是说美国加拿大要亡？」、「殖民越南、殖民非洲…現在吖的開始講道理？要不要臉？」、「法國在內的歐洲列強，作為美國的跟班和幫兇，也應該反思自己的戰爭罪行」。

也有網民在引用雨果名言的微博上回應稱：「雨果：兩個強盜搶劫了中國圓明園，一個叫英吉利，一個叫法蘭西。」「你先給我們中國人道歉，下跪，賠償，我再幫你譴責俄羅斯，不然你說的話就是放屁。」「你們當年轟炸利比亞時，是否想到了雨果的話」、「你們的中文翻譯和運營，沒上過中國的初中嗎？，有篇課文叫《就英法聯軍遠征中國給巴勒特上尉的信》，雨果寫的」。

法國大使館的微博大量的回應中，幾乎都是挖苦法國人過去殖民罪行與現在在烏克蘭戰爭上的雙重標準，尤其是引用雨果名言，被大陸網民反過來修理得極慘，談起殖民時期的掠奪，網民們更是怒氣衝天。有大陸媒體就此事評論說，法國大使館這次在微博上出擊，造成評論大翻車是前所未見的，可見得烏克蘭事件在大陸仍極受關注，只是要爭取理念上的支持，已經不能再用西方國家那種高高在上的姿態來教訓人，否則效果可能適得其反。