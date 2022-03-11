速食業龍頭麥當勞遍布全台，但最受歡迎的除了薯條炸雞外，非蛋捲冰淇淋莫屬，就有網友好奇，蛋捲冰淇淋中的「蛋捲」2字到底是怎麼來的，文章PO出後引發鄉民熱議。

原PO在PTT速食版PO文詢問，麥當勞冰淇淋中的「蛋捲」2字是怎麼來的？他表示，產品內容中根本看不出哪裡和蛋或蛋捲有關，超商直接叫霜淇淋還比較好理解。自己特地去查維基百科，英文也只有Ice Cream Cone，要翻譯也應該翻成甜筒，而非蛋捲。

鄉民看到後也熱烈討論：「我還真沒想過這問題」、「以當今狀況來看，有個蛋字可以提高價值XD」、「就跟蘋果麵包一樣 聽起來比較高級」、「因為甜筒就是蛋捲阿，真的要做一個甜筒跟做可麗餅差不多，不過麥的外觀，已經跟原本的圓錐蛋捲有差就是」、「英文應該是twist cone，產品原文有捲 所以想出這個諧音吧」、「甜筒杯是有加蛋的麵團做出來的，雞蛋糕同理」。

也有不少人表示，早期麥當勞的蛋捲冰淇淋上面都還有額外插一根捲心酥，但不少年輕人如今都不知道：「小時候以為有插一根捲心酥所以叫蛋捲冰淇淋」、「都忘了早期還有插一根捲心酥了」、「好懷念那時的冰淇淋」。

1825年，在法國人朱利安·亞湘帕（Julien Archambault）的一本烹飪書中就提到了可食用的蛋捲，於20世紀初，開始在美國廣泛流行。1912年美國俄勒岡州波特蘭的發明家弗雷德里克·布魯克曼（Frederick Bruckman）發明了捲圓錐筒的機器，1928年他將自己的公司出售給納貝斯克。不過早在1904年，就有冰淇淋業者因大排長龍，碟子不夠用，隔壁煎餅攤販熱情提供自己的煎餅，拿來裝冰淇淋，就此開始流行。