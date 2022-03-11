行政院長蘇貞昌曾於2010年在台北市保安宮表示「我不會選第三次」，但是卻仍於2018年第三次參選新北市長，引來質疑；而面對國民黨立委蔣萬安要求承諾未來不會發生大停電，蘇貞昌卻反嗆國民黨以前還承諾反攻大陸。媒體人「逆風的烏鴉」猛酸說，政治人物最難實現的，是「再也不參選」。

逆風的烏鴉10日在臉書表示，對某些政治人物來說，最難實現的政治承諾，不是不停電，也不是反攻大陸。而是再也不參選。

網友紛紛酸說，「蘇的意思是人民再次被騙！承諾不會停電，就跟反攻大陸一樣…不可能！」、「原來民進黨政府認為：穩定供電不停電，比反攻大陸還困難？」、「這讓我想到在台北保安宮號稱不再選的政客」、「要蘇貞昌好好接受質詢、還有要蘇貞昌兌現承諾，可能比反攻大陸還難」、「保生大帝很生氣」、「沒打仗就常常停電，結果行政院長還耍嘴皮子」、「本篇最大的破綻在於，您為什麼要求一位騙過神明的人給予承諾？」