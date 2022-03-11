康舒（6282）昨日舉行法說會，即使去年第四季轉虧為盈，但在業外收入大減下，去年全年稅後獲利6.02億元、年減54.2％，EPS為1.17元。康舒表示，今年訂單沒有問題，挑戰仍在於零組件供應與成本上揚，本業獲利逐年成長是終極目標。雖然去年全年獲利腰斬，康舒董事會決議每股配發1元現金股利，以求股利發放水準穩定。

康舒去年營運飽受半導體零組件缺料影響，毛利率高的工業用電源出貨量受到明顯壓抑，第二季本業更因為疫情影響菲律賓廠稼動率與缺料的雙重影響下而出現虧損，靠著業外收益挹注而回穩，雖然下半年料況略為舒緩後，康舒工業用電源出貨動能回溫、營收上揚，可是零組件成本攀高，卻也侵蝕獲利能力。

康舒第四季營收為63.02億元，季增8.2％、年增15.7％，毛利率為16.3％，季減1.5個百分點、年增1.3個百分點，營業利益為1.38億元、季減37.3％，營益率也因此季減1.6個百分點、為2.2％，稅後盈餘為1.03億元，季減62.5％，EPS為0.18元。

雖然康舒去年第四季擺脫2020年同期虧損的陰影，但是在成本大幅上升、來自火災理賠與土地的業外收入大減下，去年全年即使營收年增4.4％、為219.06億元，稅後獲利僅有6.02億元，年減54.2％，EPS為1.17元。

康舒表示，今年訂單不是問題，最大的挑戰與去年第四季相同，還是零組件漲價、IC供應吃緊，電源管理IC、MOSFET都是缺貨重點，但康舒不願意提供成長性前景預估，僅表示過去幾年獲利偏重於業外，希望今年開始本業獲力能逐年成長。

康舒也重申，消費性電子產品與工業產品用電源是康舒目前最大的營收、獲利來源，但新業務車用電子、新能源，是發展重點，目前車用電子客戶有日系及美系客戶，缺料是比較大的挑戰，新能源亦包括儲能及售電，甚至是綠電憑證，未來會陸續貢獻在營收及獲利中，康舒的目標是今年車用電子及新能源各貢獻營收5％，朝向車用電子及新能源產品營收占比各為20％的中長期目標前進。