品牌廠宏碁（2353）去年因國內疫情升溫帶動銷售，在臺灣市場交出亮眼成績後，今年上半年在商用及家用市場需求未減，加上第二季可望有教育相關專案挹注，對全年在台營運持續拚增長。

去年因疫情帶動急性宅經濟帶動的購買潮，自第二季起全台筆電一機難求，宏碁在台業績也一路彈升，第三季亦維持高檔，為其全年成長目標達陣。宏碁台灣區營運長張世欣表示，今年以來不論是商用及家用PC市場都仍有不錯表現。

其中，商用PC市場預期上半年會維穩成長表現，家用PC則會在第一季增溫後，第二季走緩。由於去年下半年基期已高，今年下半年將更強化聚焦在商用市場，看好國內產業及外商在台都有擴建計畫，宏碁對今年度商用市場展望樂觀。

除了旗下配置第十二代英特爾Core i系列處理器及輝達RTX 30系列GPU的筆電新品接續在台上市，宏碁亦期待第二季來自教育專案的「生生有平板」計畫中，針對高中職學生推動學生有筆電的規畫將帶來利多。

依IDC最新研究統計顯示，去年國內疫情一度嚴峻，推升筆電在臺灣出貨明顯增長，亦拉全臺含括桌上型／筆記型電腦及工作站等PC出貨總量達276.2萬台，年增12.7％。展望2022年，IDC預估臺灣今年第一季筆電出貨仍可繼續維持年成長走勢，但因整體PC市場需求放緩，預期全年臺灣PC市場總出貨量將由正轉負、以年減5.7％下滑。

至於臺灣電腦顯示器去年第四季受惠振興券帶來的消費市場買氣，上游供應鏈缺貨問題逐漸緩解，讓廠商在年底前補足部分原先預定的到貨量，推升單季出貨量以年增22.1％、達42.2萬台，創近八年來單季新高。2021全年度出貨總量則以連續五年正成長的走勢，以10.1％年增率達約150萬台。預期今年第一季仍可維持5％左右年增率的正成長。