周末天氣穩定，僅東半部地區偶有零星降雨機會，中央氣象局表示，明（12日）各地感受溫暖偏熱，不過夜晚受輻射冷卻影響，部分地區可能出現10度以上的溫差。天氣職人吳聖宇則指出，穩定的天氣型態將持續至下周三（16日），下周四（17日）有較明顯的鋒面通過，各地都有降雨機會。

中央氣象局表示，明（12日）的天氣與今天類似，各地多為晴到多雲的天氣型態，只有東半部地區雲量較多，偶爾有零星降雨的機會。

溫度部份，明天白天高溫預測西半部地區為27至30度，東半部地區25、26度，南部地區可以來到32度，各地感受溫暖偏熱，不過夜晚受輻射冷卻影響，溫度降幅大，中部以北及東北部地區低溫約15至17度，南部及花東地區為18至20度，部分地區甚至有10度以上的溫差出現。

天氣職人吳聖宇則在臉書分享溫度預報趨勢模式圖，並指出，接下來不僅東北季風很弱，甚至受東南風到偏南風的影響，暖空氣勢力逐漸增強，因此各地整體溫度偏暖，暫時不會再有大幅度變冷的情況。

吳聖宇提到，穩定的天氣型態將持續至下周三（16日），白天各地大致上都有陽光，普遍感受比較溫暖，下周四（17日）一波比較明顯的鋒面逐漸接近，各地雲量增多，當晚到下周五（18日）鋒面通過，各地都有降雨的機會，但這波鋒面來得快去得也快，預測下周六（19日）就會離開。