國民黨內初選新人加權，祭出35歲以下新人加權達到「百分之百」的機制，引發黨內部分人士不滿。對此，新北市議員參選人呂家愷今在 POP Radio『POP 搶先爆』節目表示，理解黨內有人不滿，但國民黨現在最缺團結，因此大家不必惡言相向，沒有必要因一些規定破壞彼此和諧，而他也向黨內同志喊話「歡迎一起公開辯論，闡述自己對地方的願景」。

呂家愷表示，站在國民黨青年的想法，認為大家對外發言一定要三思而後行，因為講出來的話代表國民黨、台灣部分民眾，國民黨近年氣勢較弱，可能就是因為論述和和民意不這麼契合，當說了一些容易被誤會的回應後，容易引發反彈。

「國民黨有時會被民進黨牽著鼻子走，這是很致命的缺點。」呂家愷指出，民進黨長期在兩岸關係上保持著抗中保台的論述，國民黨應該要跳出既有框架，產生新的國際觀論述，在選人不選黨的時代下，相信只要有好的論述，民眾都可以接受。

對於近期熱門的「史上最硬」教召和徵兵議題，呂家愷則表示，近期他將迎來退伍後的第二次教召，他並不擔心，反而認為應該要居安思危，好好練習，熟悉戰技才不會浪費教召的意義，而募兵制較適合因應現今戰爭趨勢，徵兵制訓練時間不長，難以培養戰力，因此在現代化戰爭中，兵力人數不一定能和國防戰力畫上等號，他認為應該採精兵政策。