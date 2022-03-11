「最揚眉吐氣的一年」有名人妻上網投稿，她表示過年吃飯先拿出麥當勞被大嫂嘲笑寒酸，不如飯店佛跳牆等年菜，直到她再端出海鮮痛風鍋，大嫂眼睛突發光搶著要分食，這時人妻老公跳出來神助攻，要大嫂一家先把飯店年菜吃完反擊回去；網友紛紛表示「神隊友超過100分」、「沒禮貌的大嫂」。

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」投稿，她表示過年期間，婆婆交代她與大哥2家庭可各買各的分桌吃；大嫂一看到她拿出麥當勞卻被大嫂做比較，過年吃麥當勞好窮酸，不如大嫂家飯店預定的佛跳牆等年菜；當她端出痛風鍋時，見到婆婆及大嫂和其孩子拿著碗盤要分食，她便冷回大嫂麥當勞加上痛風鍋太寒酸，怕傷對方的胃，她老公也挺身而出，要大嫂家先把預定年菜吃完。

事後，她表示老公也被婆婆指責不會做人，但她聽老公回覆婆婆表示兩家都是遠從台北來過年，若大嫂沒有先冷嘲熱諷比較菜色，就不會有今日事情發生，雖然對方式大嫂但「只尊重互相尊重的人」；隨後她便幫婆婆收拾、清潔完桌面後啟程回台北。

貼文一出，網友紛紛留言表示「妳老公太棒啦！這種老公就是神隊友」、「這個隊友超過100分」、「我覺得很奇怪，一開始婆婆的作法就不對了」、「怎麼我覺得最可憐的是婆婆，以後孤單了」、「老公好讚！！原po嫁對人了！」、「同感“我只尊重互相尊重的人”」、「神隊友，別人的老公總是不會讓人失望啊」、「我覺得飯店不管平常多好吃，年菜都超難吃」、「沒禮貌的大嫂」。