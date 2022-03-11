俄烏戰爭引發核危機，民眾瘋搶能減少輻射影響的碘片，值此之際，擁「藥物載體技術平台」的原創生醫，其「氨磷汀複合微胞輻射傷害預防藥物（OBM-A01）」，相較碘片僅能保護甲狀腺，更擴大保護至脊髓與腺體，且一劑能維持4～6小時，較現行藥物的10分鐘長35倍，目前正拚美國臨床一期，後續有機會在美國、歐盟及中國申請EUA（緊急使用）。

原創生醫利用自有專利載體平台，提供客戶技術服務，主動攜手客戶共同選題，改善臨床上藥物的劣勢，成為改良型新藥。針對目前正在進行的OBM-A01 抗輻射傷害專案，營運長顏曉寶表示，是以氨磷汀（amifostine）為主成分，利用奈米複合微胞載體，延長藥物半衰期，並對骨髓提供更長效的保護力，可提供核電廠，或有輻射外洩疑慮單位，作為預防輻射傷害的藥物。

CCM-Ami透過一天1～2次靜脈注射，提供4～16小時的造血系統保護效果；而單就一劑來看，CCM-Ami保護時間長達4～6小時，完勝於現行藥物、美國Amgen的Neupogen，其保護時間僅短短10分鐘；倘若發生如福島核災的意外時，CCM-Ami可提供疏散民眾、救災人員或留守員工一定時間的防護效果。

顏曉寶表示，該專案目前正在美國一期臨床，受惠於「倫理道德臨床適用動物法案」，待臨床一期藥物安全性試驗完成後，補上靈長類動物療效試驗，即可NDA（新藥審查）申請藥證。面對核危機升溫，若能在美國、歐盟與中國等地申請EUA，將大為縮短審查時間。

該預防用藥可比照碘片，發放於核電廠與附近居民，以及衛生、救災等單位備用，也適用於軍隊，如核生化武器相關的化武部隊，以及堪稱小型核電廠的質子治療，甚至是累積劑量的斷層掃描（CT）；依藥物的安定性，大約兩年就需汰換一次。該藥物的第二適應症，為癌症放化療細胞腺體保護劑，目前中國、日本、韓國等已授權北京墨元醫藥公司，其他區域正洽談授權商業化。

法人表示，OBM-A01專案將原創生醫的載體技術特性發揮極大化，延長藥效與降低藥物副作用。該藥物目前市場唯一競爭者的缺點就在於，保護時間過短，而原創生醫藉載體包覆藥物，達到延長藥效（藥物半衰期）效果，在實務使用上創造最大效益。

公司指出，藥物開發過程中持續規劃每日給予之安全性與藥物動力學研究，最多持續七天等不同預防療程的設計。據前述臨床預防方式設計藥物載體，透過功能性賦型劑攜帶藥物並形成20-50nm之奈米微胞，藉以延長體內分布時間，並保護氨磷汀避免失去活性，達到長效抗自由基與保護造血系統等易受輻射傷害器官之效果。CCM-Ami最終產品為凍晶注射劑，有效延長奈米藥物安定性。