美國聯準會(Fed)預計於3月結束縮減購債計畫，並可能同時宣布啟動升息。投信法人認為，從前兩次美國升息經驗來看，高收益債券在升息循環期間表現不俗，平均持有一年以上可達雙位數報酬，建議投資人在升息期間，可長抱高收益債券相關資產。

根據資料統計，在2004年跟2015年兩次升息期間，持有高收益債券半年、1年及兩年，都能有穩健的報酬率。持有半年平均報酬率為9.67％，持有1年平均報酬率則來到12.79％，持有2年平均報酬率更是來到21.92％。

瀚亞投資分析，觀察美國過去兩次升息經驗，由於在升息前債券殖利率就已經提前反應，因此評價已經來到相對低的位置，加上經濟穩定環境下有利於息收和利差收斂，所以提供投資人良好的進場時機。

瀚亞投資指出，雖然2022年美國經濟增長速度將較2021年放緩，不過GDP年增率仍高於2019年疫情前的水準，顯示基本面良好，以助於企業償債能力，看好美國高收益債券違約率能維持低檔水準。

瀚亞投資-美國高收益債券基金研究團隊指出，2022年美國企業資產負債表持續改善，同時債券信用評等調升趨勢不變，看好B級跟CCC級的信用評等提升機會，因此投資標的上，明日之星依舊是投資重點之一。

展望美國高收益債券後市，瀚亞投資認為，雖然美國的新型變種病毒OMICRON確診人數再創新高，不過觀察到死亡率不升反減，加上疫苗接種率持續上升，預估將不會再出現大規模封鎖、拖累經濟。看好擁有高殖利率優勢，以及受惠於經濟成長復甦的美國高收益債券能受到市場資金青睞。