今年來亞股遭遇美國將升息、俄烏情勢緊張等亂流，各市場報酬由紅翻黑，不過，東協股市相對抗跌。投信法人表示，東協市場景氣築底擴張，加上企業獲利可望優於全球，將吸引資金回流，帶動東協股市表現，建議可布局區域型基金掌握投資契機。

復華東協世紀基金經理人蔡佩珊表示，隨疫苗施打率提升、經濟活動擴張，有利東協指數2022年企業獲利增幅優於世界指數。根據預估，2022年預估東協企業獲利(EPS)年成長率為24.5％，優於世界指數的17.6％，將增添基本面投資吸引力。

就資金流向觀察，蔡佩珊指出，在疫情趨緩後，外資並未大幅加碼東協，預估後續再大幅賣超的下檔風險較有限，此外，目前東協股市本益比亦低於世界指數。

蔡佩珊認為，隨經濟復甦、內需市場回溫，看好受惠淨利息收入止跌、信用成本改善的金融類股，以及受惠報價上漲的原材料類股為主，另外消費、地產類股亦有評價回復空間。