有時候「愛」不能克服一切，「愛愛」就是明顯例子！1名女網友好不容易與曖昧很久的男生交往，當2人準備進行第1次親密接觸時，男方脫下褲子的瞬間讓她欲哭無淚，她形容對方的GG「像口紅膠，小時候用的那種」，最後崩潰地向閨蜜哭訴「原以為愛能包容一切，但事後才覺得愛愛更為重要」。

1名網友在PTT上發文表示，先前半夜她的閨蜜打電話給她，閨蜜說與曖昧對方相處一陣子好不容易決定交往，前幾天2人約會吃飯後，都想要做點「大人該做的事」，後來2人在床上前戲非常好、氣氛很棒，但閨蜜說到這突然開始崩潰大哭，原來閨蜜男友後來脫下褲子，閨蜜見到GG瞬間傻眼至極、欲哭無淚。

女子好不容易與曖昧很久的男生交往，當2人準備進行第1次親密接觸時，男方脫下褲子的瞬間讓她欲哭無淚，她形容對方的GG「像口紅膠，小時候用的那種」。（示意圖/Shutterstock提供）

該網友在電話中問閨蜜「太大嗎？」閨蜜竟說「像口紅膠，小時候用的那種」，最後閨蜜男友提槍上陣時，閨蜜只能「裝嗨、裝舒服，還要喊出來」，最後打電話向原PO哭訴，她原以為愛能包容一切，但事後才覺得愛愛更為重要，邊說邊暴哭，連原PO也不知該怎麼安慰她。

其他網友紛紛留言「就說不要看韓國歐巴很帥就暈阿」、「口紅膠本來就只有8公分不會很深，我剛量了一下有10公分，已經接近韓國平均了」、「真的假的？是指勃起的程度像口紅膠」、「口紅膠有分SIZE，大支的那種 大概青春期國中生大小」、「我家裡的口紅膠蠻大一條的」、「口紅膠是起立狀態嗎？好像有點慘」。