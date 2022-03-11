華南銀行自2019年起連續三年進入智慧財產局本國專利百大企業排行，其中申請發明專利件數於2020、2021年連續兩年榮獲本國銀行業首位，出色的成績源於專利發展策略以發明專利為主，並聚焦六大項目，包括行動平台、大數據、AI、區塊鏈、安控機制及生物辨識等金融科技範疇。

金融科技專利和未來金融服務發展息息相關，亦為銀行數位金融發展之重要衡量指標之一，華南銀行自2016年起積極投入金融科技專利研發，其中發明專利標的較廣並須實質審查，難度較高亦具價值，因此華南銀行提案多以發明為目標，截至2021年年底已取得77件發明專利。

除了數量上的卓越表現外，華南銀行也致力於質的精進，目前已有12件落地案件，落地的案件主要以內部作業程序優化及提升客戶體驗為主，例如證件影像上傳及查詢系統、金融帳戶管理系統等，專利與業務應用結合亦是未來努力的目標。

華南銀行為維護百年穩健經營之品牌形象及響應主管機關發展金融科技專利及普惠金融之政策，並使智慧財產管理事務有所依循，於今年導入「台灣智慧財產管理制度」(TIPS）建立與營運目標連結之管理制度，除定期檢視商標及專利之申請與維護情形、提升智慧財產意識，以有效落實智慧財產管理，避免侵害他人權利及保護自身權益，並強化品牌與金融科技專利布局，未來華南銀行仍將持續積極投入與數位金融發展相關的議題，並落實於業務應用。