多曼尼公司赴南庄鄉鹿場神仙谷拍片，2人墜潭溺斃。

苗栗縣南庄鄉的「神仙谷」今（11）日傳落水意外，炎亞綸新戲《初擁》製作公司，38歲黃姓攝影師，及34歲王姓助理不慎跌落溪谷深潭，經送醫急救宣告不治，該戲劇監製柯宜勤簡訊回應「對不起！現在趕往醫院路上，發生這樣的事非常震驚情緒很亂」，了解詳細狀況後會統一告知。

國片《賽德克巴萊》取景地，苗栗縣南庄鄉的「神仙谷」今（11）日傳出由炎亞綸、張睿家、姚愛寗拍攝的新戲《初擁》，現場拍片劇組「多曼尼」公司2人落水意外，1名38歲的黃姓攝影師，以及34歲的王姓助理，不慎失足跌落溪谷深潭中，苗栗縣警消接獲通報後趕抵現場，打撈到2人時，發現已無呼吸心跳，溪谷陡峭，2人由救難人員以人力搬運，還申請空勤總隊救護直昇機協助吊掛運送，2人醫院急救仍告不治。

據《三立新聞網》報導，戲劇《初擁》的製作公司約2週前曾向南庄鄉公所申請，3月10日至15日赴神仙谷拍攝戲劇，預計出動10名藝人、60名工作人員、10名技術人員等共80人。該劇2月14日已拍過一次，這趟拍攝補畫面。對於劇組人員不幸身亡，監製柯宜勤以訊息回應表示「對不起！現在趕往醫院路上，發生這樣的事非常震驚情緒很亂」預計了解詳細狀況後會統一告知。

苗栗縣南庄鄉鹿場部落神仙谷11日下午發生 2名攝影師墜潭溺斃意外，救難人員以人力將落潭者搬運上方坡地。（資料照/讀者提供）