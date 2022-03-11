周定緯著歌仔戲服演出 。躍演劇團提供

周定緯(左)著歌仔戲服演出 。躍演劇團提供

荒山亮（右）和張擎佳（左）演出對手戲 。躍演劇團提供

《釧兒》大場面製作 。躍演劇團提供

今年創團15周年的躍演劇團，3月11日至13日於台北國家戲劇院演出旗艦製作《釧兒》，該作是劇團2015年發表的作品，當年在高雄衛武營首演造成轟動，7年間巡迴各地，佳評不斷。此次回到國家戲劇院，首度加入著名歌仔戲「飛人」特技演出，將上乘之作推薦給更多元的觀眾。

《釧兒》音樂劇除了澎恰恰、荒山亮擔任雙卡司，藝人楊子儀、周定緯也參與演出，11日晚間首演現場，令許多觀眾驚呼連連，好評不斷。

周定緯演出《釧兒》的阿強一角，將擅長的舞蹈及演唱帶入音樂劇演出。劇中歌曲〈草戒指〉唱出女主角釧兒與阿強的濃情蜜意，現場觀眾都忍不住感動落淚。

楊子儀以「黑豬」一角登台，扮演歌舞團的團長，帶領蘇育玄、胡雅絜、陳湘文、王雯婷組成的鋼管舞小天使勁歌熱舞。〈黑豬歌舞團大戰天美班〉的歌詞參雜國台語之外，更包含大量台語俚語，讓整首歌更貼近生活。

《釧兒》舞台上的演出豐富多變，技術人員需完成讓戲臺倒塌、演員騰空飛起、龍頭噴氣等安排，完成的同時也需要確保演出順利進行，可謂是《釧兒》順利演出的幕後功臣。周六下午和晚上兩場次，現場保留位限量出售，詳細演出資訊可上Tixfun售票或洽躍演劇團(02)29778816。