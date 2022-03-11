一卡通公司之前宣布神秘監修中的造型卡，終於揭開面紗露出本尊，原來就是超人氣動漫《咒術迴戰》的《特級咒物_兩面宿儺手指》，神還原的仿真手指，精緻的咒術封印盒，完全打中咒術迷的心，一卡通公司表示，將於3月16日上午11點起於全家FamiPort率先開放預購，數量有限，要搶要快。

高人氣漫改動畫電影《劇場版 咒術迴戰0》，在台上映兩周，累積票房已突破1.6億元，而《咒術迴戰》的周邊商品人氣更是爆棚。動漫版中虎杖吞下《兩面宿儺手指》是劇情中最重要的橋段。

這次精心打造的《特級咒物_兩面宿儺手指》造型一卡通，3D造型卡使用一體成型翻模，360度完整呈現扭曲又詭異的細節，本身就是高規格的精緻動漫模型，綑綁手指的符咒綑布設計成證件掛帶，底襯印有咒術迴戰字樣的3C產品專用擦拭布，將手指封印在木質盒裡。整體商品真實還原滿滿的咒術氛圍，兼具實用性的設計，讓動漫世界真的走入日常生活中，相信能讓咒術迷眼睛為之一亮，絕對是收藏等級的好物。

一卡通公司表示，創新及貼近民眾生活，是一卡通公司成立以來商品開發的理念，近年也開始朝向和有廣大支持者的ACG合作，希望服務動漫迷，將一卡通與動漫虛幻世界結合，落實到生活中，為用戶生活增添更多的趣味感及想像空間。

香港羚邦集團正式官方授權咒術迴戰《特級咒物》造型一卡通，將於2022年3月16日上午11點起至3月22日，率先於全家FamiPort開放預購，原價1,099元，預購價只要899元，動漫迷可別錯過了。