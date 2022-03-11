響應政府募款賑濟烏克蘭，並協助民眾發揮愛心，配合財金公司10日宣布啟動捐款跨行手續費減免措施，一卡通公司11日表示，只要在政府公告專案期間，民眾使用一卡通Money捐款至「賑濟烏克蘭專戶」者，一律免收跨行交易手續費，免手續費措施同時回溯至3月2日，因資訊作業調整時程，免收之手續費及追溯期間已先扣收手續費，都將自動於交易日之次月底前，返還客戶帳戶。

受戰火影響造成大批烏克蘭人民流離失所，外交部透過財團法人賑災基金會在今年3月2日成立「賑濟烏克蘭專戶」，鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，與國際共同協力援助烏克蘭難民收容與照護。

一卡通公司說明，去年10月財金公司正式開通跨機構「轉帳」服務，民眾可透過一卡通MONEY跨機構轉帳至銀行、網銀及電子支付等金融機構。

響應外交部賑濟烏克蘭，用戶也可透過一卡通MONEY帳戶的「跨機構轉帳」功能，直接輸入本次設置於臺灣土地銀行的「賑濟烏克蘭專戶」帳號，就可直接捐款，捐款時所收取的跨行手續費，會於交易日之次月底前返還至用戶一卡通MONEY帳戶，想要發揮愛心的民眾可以多加利用此一便利管道。

捐款帳戶資訊如下：金融機構：臺灣土地銀行長春分行(銀行代碼：0051024)，收款帳號：102005124619，收款戶名：財團法人賑災基金會。