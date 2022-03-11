男女交往，往往因價值觀不同而告吹，其中出遊吃飯究竟該由男方買單或是「AA制」平分，也一直是爭論焦點。就有一名男網友表示，自己跟女友用餐，分攤後一人要出1458元，未料他開口跟女友要1460元，惹怒女友，就連PO上網取暖也被公幹。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，自己與女友雖然是AA制，但習慣結帳時一方先出錢，事後再補給對方。當天雙方吃完晚餐後，在車上算錢，自己開口跟女友說「你給我1460元就好」，卻惹毛女友大罵太摳，因此詢問網友意見。

文章曝光後，男網友不但沒獲得支持，反而遭一面倒公幹，不少人看傻眼，大罵「要收整數也是收1450，1460是啥鬼」、「多收錢還好意思在那邊」、「別耽誤人家了，你快點自己分手吧」、「連2塊錢也要凹，臉皮真厚」。

但也有少數人挺原PO：「感覺不是摳，就比較耿直」、「逆風挺男方，2塊錢又沒什麼」、「這也沒啥好生氣的」。