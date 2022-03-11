劇中演員拍一場高中同學會的戲。華視提供

謝祖武在台語劇集《婚姻結業式》劇中的同學會，遇到高中曾交往的對象—張本渝，30年後再度相遇，彼此深埋心中的愛又再度被點燃，謝祖武與張本渝在人生下半場，思考要不要再給對方最後一次機會，重拾往日戀情。

未婚的張本渝笑說：「目前沒有跟舊愛復合的機會跟困擾，因為舊愛都已經結婚了，我現階段雖然不結婚就是不結婚，但如果遇到適合的，我也會閃婚。」她也分享自己的感情觀：「在感情中，不要失去自己，要知道自己要什麼，像我還有朋友的奶奶八十幾歲，還第三嫁，所以一定要相信愛情，也是這齣劇想要傳達的核心。」

何如芸劇中也在同學會中與暗戀她達30年的高中同學重逢，讓自己原本就瀕臨危機的婚姻，更加動搖，何如芸說：「劇中發現自己的高中同學暗戀自己30年，是個很大的感動跟衝擊，剛好這週的大消息跟劇中的情節有點雷同，讓我覺得感情在不同年齡層中都會有驚喜跟希望。」

馬力歐表示：「這次飾演暗戀何如芸長達30年的癡情男，在闊別多年後的中年時期重逢，那種情愫跟年輕時不太一樣，對浪漫的定義也不同，在劇中做最浪漫的事，幫著心愛的人完成她的夢想，這樣更實際更讓人感動。」《婚姻結業式》3月13日起每周日在華視晚間9點、公視台語台晚間8點播出。