國泰金控今年現金股利應至少3元以上。國泰金11日公告各子公司現金股利上繳情況，其中三年未曾上繳現金的子公司國泰人壽，今年預計將上繳近239.19億元，加上國泰世華銀、國泰投信、國泰產險、國泰證券等子公司，國泰金共收到子公司現金股利432.16億元，扣除特別股股利、及未估計資金調度，國泰金現金股利至少3元以上，以11日收盤價60.3元計算，現金殖利率近5％。

但國壽的現金股利仍待保險局核可，且股利政策必須等4月國泰金董事會討論，才能拍板。

不過，即便國壽上繳部分尚待金管會核可，但國泰金2021年即便在國壽完全未上繳現金，其他子公司合計現金股利上繳僅近189.6億元的情況下，仍可利用資金調度，發出2.5元現金股利，因此今年在國壽「力挺」下，現金股利應至少3元起跳，且有機會「再高一點」。

國泰金11日亦公告董事會通過2021年決算財報，全年稅後獲利1,408.89億元，創歷年新高紀錄，且每股稅後盈餘（EPS）為10.34元，亦是國泰金成立20年以來最佳成績，年底國泰金總資產已達11.59兆元，仍居國內第一大金控公司。

由於壽險公司要接軌大魔王會計IFRS17及新清償能力指標ICS，保險局期盼壽險公司能強化體質，提足準備金等，且若壽險公司提早處份未到期債券，必須依未到期時間提列特別盈餘公積，不能全數當獲利分配，所以壽險公司每年能分配多少現金股利，必須先經金管會保險局檢視。

國壽從2014年起年年稅後獲利都在300億元以上，2020年全年稅後獲利526.8億元，2021年更是稅後賺1,128.7億元，但國壽2018到2020年都未能上繳現金股利給國泰金，主要都因要提列相關準備，強化財務體質，2021年6月底國壽特別盈餘公積已逾3,886億元，是壽險業第一高。

國泰金昨日公告國壽預計上繳現金239.19億元，同時也增提729.65億元的特別盈餘公積及227.25億元的法定盈餘公積。

若國壽成功獲准上繳現金給國泰金，則今年國泰金規劃現金股利將更有餘裕，至少可望3元起跳。