早上起床趕著上班上課，到超商買鮮奶麵包當早餐，是多數人每天的常見日常，而在眾多鮮乳品牌中，擁有國際無數獎項的統一瑞穗鮮乳往往是選購的第一選擇。統一瑞穗鮮乳自上市以來，品質嚴守把關，口感香純好喝，接連榮獲國際食品評鑑大獎，因為這樣的堅持與品質，才能持續受到消費者喜愛與肯定。愛金卡公司繼推出科學麵、統一布丁、來一客泡麵等許多經典食品造型卡後，再次推出話題造型卡片「瑞穗鮮乳icash2.0」，特別與統一瑞穗鮮乳合作，勢必造成市場另一股搶購熱潮。

「瑞穗鮮乳icash2.0」將實品鮮乳包裝等比例縮小，顯得迷你可愛，紙盒印刷也比照真實包裝，字體圖案皆完美複製，尤其是特別貼上鮮乳標章，更是讓人讚嘆對於細節的用心程度。愛金卡公司貼心附上鑰匙環，可讓消費者掛於包包上，增添趣味。「瑞穗鮮乳icash2.0」於2022年3月8日起於7-ELEVEN門市開始販售，數量共15,000個，售價為280元。

為了推廣喝鮮乳的好處及慶祝新卡上市，愛金卡特別推出「一起i瑞穗，營養集點go」活動：2022年3月9日至2023年3月8日活動期間內，消費者事先於活動網站上登錄「瑞穗鮮乳icash2.0」卡號等資料，登錄後凡使用前述登錄之「瑞穗鮮乳icash2.0」於7-ELEVEN門市購買活動指定飲品，購買1瓶累積1點，集滿14點即可兌換瑞穗鮮乳指定飲品1瓶(活動詳情請見icash官網)。

而愛金卡公司所舉辦的「超值星期天」活動廣受消費者好評，特別於2022年3月份感恩再加開：2022年3月份每個星期天持icash2.0、icash Pay於16大指定通路消費，每筆不限金額享10％ OPEN POINT回饋(每月每卡/每戶16大通路合併計算回饋上限5,000點，活動總回饋上限550萬點)，歡迎大家多多利用。