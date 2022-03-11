光寶宣佈，將旗下光林照明事業部門移轉予子公司「光林智能科技股份有限公司」，移轉後光林智能將擁有光林照明旗下台灣營業、資產及負債等，移轉後光林智能科技仍是光寶百分之百持有的子公司。光寶表示，光林智能科技獨立運作將可提升競爭力與經營績效，有助於光林智能科技與更多國內外智慧交通領域潛在合作對象攜手。

為了這次資產轉移，光寶表示，光林智能科技將發行新股予光寶作為對價，實際分割基準日預定於2022年5月3日，光林智能科技獨立運作後，競爭力及經營績效可望因此提升，並有助於光林智能科技與國內外智慧交通領域夥伴攜手推動「道路智動化（Roadway Intelligence）」，提升用路安全並落實永續發展。

光寶科表示，智慧交通是影響各國發展智慧城市的關鍵，未來光林智能將著重於照明解決方案創新，並運用結盟資源，打造「道路智動化（Roadway Intelligence）」，透過LED照明搭配5G、AIoT、邊緣運算、物聯網等技術，推動智慧、高效的道路環境，以兼顧人車安全及環境永續。

展望未來，光寶科表示為因應整體策略規劃與聚焦資源，會持續拓展雲端運算、汽車電子、光電半導體與5G、AIoT，同時強化核心技術研發能力，發展更敏捷的營運模式及優質獲利成長，進而提升客戶與股東與長期利益。

光林照明成立於1992年，以「Leotek」品牌布局全球，為全球智慧路燈、智慧交通號誌的重要供應商之一，也是台灣唯一將智慧交通相關方案出口至歐美、紐、澳與中東市場的供應商，累積獲得全球超過30國的政府公共工程。