俄烏戰爭波及半導體產業，在俄軍加強攻勢下，烏克蘭兩大氖氣供應商Ingas和Cryoin已暫停營運，影響用於晶片製程的半數氖氣產量，斷供威脅使晶片製造業蒙上陰影。

路透獨家報導，根據這2家公司和市場研究機構Techcet的數據，Ingas和Cryoin供應全球約45%至54%半導體級氖氣，Techcet估計，去年全球用於晶片製造的氖氣消耗量約540公噸。

上述2家公司代表透露，公司已關閉營業據點，因俄軍加強攻擊火力，造成慘重傷亡並摧毀關鍵基礎設施。全球半導體供應在新冠疫情後已相當吃緊，如今這2家公司斷供，使全球晶片製造業雪上加霜。

CFRA分析師Angelo Zino表示，雖然對晶片業者手上握有氖氣庫存量的估計差異很大，但若戰事持續下去，就會影響產量。「一旦庫存在4月耗盡，晶片製造商未在其他地區鎖定訂單，這可能意味著供應鏈進一步受限，無法為許多關鍵客戶製造最終產品。」

Ingas商務長Nikolay Avdzhy表示，Ingas原本每月可生產1.5萬至2萬立方公尺的氖氣，其中75%流向晶片業，客戶涵蓋台灣、南韓、中國、美國與德國。Ingas位於馬立波，現正遭俄軍強力圍攻。

Cryoin位於敖德薩，每月生產約1萬至1.5萬立方公尺的氖氣。該公司業務開發總監Larissa Bondarenko表示，2月24日俄羅斯發動攻擊時，公司為保護員工安全已停止營運。