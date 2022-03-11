台中1名女學生小芳（化名）平時兼職做傳播妹，3年前某天她被找去與4名男子坐檯喝酒，一路喝到凌晨，又到男子住家續攤，過程中她喝下摻入FM2的飲料睡去，慘遭其中2名男子性侵，醒來後原本沒察覺異狀，回家後又趕去學校考試，考試過程卻發現自己頭暈、身體燥熱，到醫院檢查才驚覺被下藥。

判決書指出，平時兼差做傳播妹的小芳在2019年6月21日晚上先是被業者載到釣蝦場與4名男子喝酒，一直到隔天凌晨5點，她還續攤到其中1男子的住家繼續喝酒，不料過程中喝下摻入FM2，導致沉沉睡去，之後就被其中2名男子輪流性侵，事後她睡醒未發覺有異就回到家。

小芳回到家後仍昏昏欲睡，但她當天必須到學校考試，因此仍請親友載她到學校，硬撐著睡意考試，考試過程中她發現自己陸續出現頭暈、站立不穩、身體燥熱等症狀，最後直接無法考試下去，告知親友後認為是遭下藥，到醫院檢查果然驗出FM2的主要成分「氟硝西泮代謝物」，決定報警提告。

二審合議庭審酌，2名男子為滿足自身性慾，在塑膠杯內放入三級毒品氟硝西泮，再倒入啤酒，使不知情的小芳飲用而施用第三級毒品，另外1名男子也在不知情情況下飲用，2人利用被害人小芳不能抗拒時加以性侵，致女方身心嚴重受創，心理陰影難以抹滅，依乘機性交等罪將分別判4年6月、9年6月。可上訴。

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