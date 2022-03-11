許多網友期待已久的，一卡通MONEY與LINE Bank帳戶連結儲值服務，一卡通宣布啟動服務上線，提供純網銀帳戶連結電支服務，開啟國內首次電子支付與純網銀合作帳戶連結服務的案例。一卡通表示，這也是國內金融支付業務的重要一步，透過一卡通MONEY的電子支付便利快速與LINE Bank純網銀的創新服務相輔相成，期許能夠推動惠普金融，服務更多消費者。

據銀行局統計，截至去(2021)年底，國銀數位存款帳戶整體開戶數突破千萬戶，而純網路銀行連線商業銀行(LINE Bank)開業不到一年，於今年一月開戶數已突破80萬戶，名列前五大。而一卡通MONEY用戶數已達455萬，應用場域更達30萬點，為便利一卡通MONEY及LINE Bank雙方用戶，一卡通公司與LINE Bank即日起攜手合作帳戶連結服務，成為首家與純網銀帳戶連結的電子支付業者。一卡通MONEY用戶只要連結LINE Bank網銀帳戶，便能設定將LINE Bank資金儲值至一卡通MONEY帳戶，也能由一卡通MONEY免費提領至LINE Bank帳戶中，個人多帳戶間資金流動更便利。

一卡通公司董事長李懷仁表示，與LINE Bank的合作，從LINE Bank成立初期首發行的聯名簽帳金融卡「LINE Bank快點卡」就已開始，雙方再次合作電支帳戶儲值服務，除可帶給雙方用戶更便利的金融服務外，也有助雙方業務之推展，更期待未來能有更多金融商品的合作及優質服務推出。

此外，一卡通公司公告已全數跟全國23管線天然瓦斯業者完成介接，提供一卡通MONEY線上繳費服務，是台灣第一家完整提供用戶天然氣瓦斯繳費服務的電支業者。用戶可從「LINE錢包」進入，點選上方「繳費」按鈕，並點選「瓦斯費」，掃描瓦斯費帳單中的三段式條碼，即可使用一卡通MONEY輕鬆完成繳費。

一卡通MONEY繳納的生活繳費項目多達2,200項，舉凡與生活息息相關的水電費、瓦斯費、停車費、有線電視費、大樓管理費、就業安定費、汽燃費、稅捐等等，均可利用一卡通MONEY在手機上操作即可快速完成繳納。

此外，一卡通公司也提供使用者繳費優惠，3月底前，繳費當月使用一卡通MONEY帳戶累積實際消費金額滿3,000元或綁定振興五倍券，可享指定繳費金額LINE POINTS 2％點數回饋，滿10,000元再享一卡通MONEY帳戶儲值金3％回饋，合計最高可拿到600元價值的回饋，還有帳單還沒繳的民眾可多加利用，記得使用時需要開啟自動儲值與自動儲值交易差額功能才能享有回饋。

資策會（MIC）公布的2021年行動支付消費者調查，其中五大行動支付場域排名第一為「便利商店」，其次為網路商店、量販店、超級市場、連鎖餐飲。「便利商店」服務項目多、人流交易頻繁，使用行動支付可加速結帳時間，減少現金找零的麻煩。

一卡通公司為嘉惠及吸引更多民眾體驗電子支付的便利性，即日起至3月22日止使用一卡通MONEY帳戶付款，單筆滿150元即享LINE POINTS 10％點數回饋(最高可得100點)，首次使用一卡通MONEY帳戶消費還可再享一卡通MONEY儲值金20％回饋(最高可得100元)。

另外，連結臺企銀數位帳戶、臺灣銀行帳戶、土地銀行帳戶、聯邦銀行New New Bank新戶、新光銀行OMNI-U新戶，及首次連結台北富邦銀行、遠東商銀Bankee帳戶還能再加碼20％回饋，符合各優惠回饋資格者，合計最高可拿到50％回饋。大家可多加利用，選好時機享受消費優惠。