亞馬遜與Alphabet宣布股票分拆後，兩家市值破兆美元、主宰多個產業的科技巨頭，成為道瓊工業指數成分股的機會大幅增加。

亞馬遜9日宣布將股票1股拆20股，預計6月上路。股票分割不會改變公司市值，以10日收盤價2,936.35美元計算，分拆後每股不到150美元，投資人將更容易入手。

谷歌母公司Alphabet 2月宣布將股票1拆20，將於7月生效。Alphabet A股（股票代碼GOOGL）10日收在2,648.59美元，以該收盤股計算，分拆後每股降至132美元。

相較於標普500指數的計算方式為市值加權，由30檔藍籌股組成的道瓊指數是以股價加權計算，意味著股價高達千美元的企業若成為成分股，個股走勢將造成大盤每日劇烈波動。道指目前權重最大的成分股是聯合健康（UnitedHealth），10日股價收在491.44美元。

Alphabet和亞馬遜是標普500指數市值第三和第四大成分股，僅次於蘋果和微軟。微軟在1999年加入道瓊，蘋果亦是在股票分割之後，於2015年成為道瓊成分股。 若讓亞馬遜與Alphabet加入道瓊，意味著現有的2檔成分股將會被剔除，潛在對象包括資深科技大廠英特爾和IBM。此外，保險公司旅行家集團（Travelers）和連鎖藥房Walgreens是道指市值最小的企業，將兩者淘汰亦是合理。

道瓊指數前次成分股大調整是在2020年夏季，納入商用軟體公司Salesforce、製藥廠安進（Amgen），與工業與航太集團漢威聯合（Honeywell International），分別取代石油巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil）、製藥廠輝瑞（Pfizer）與國防承包商雷神（Raytheon）。