中採自然食材等活動；由於拍攝當天氣溫寒冷，2人不僅要打撈海洋垃圾，還得下水整理九孔池底，讓吳震亞才體驗第1個行程就忍不住對唐振剛大吐苦水：「你跟我說要帶我來吃香喝辣，結果跟你講的都不一樣。」

沒想到後面遇上更大試煉，唐振剛帶著吳震亞一同出海捕魚，碰上大浪又下大雨，吳震亞更一路連環吐！抵達陸地後，吳震亞一臉鐵青看著現撈的美味海鮮，無奈表示：「我人生這輩子第一次看到這些東西無感。」坦言《世界第一等》初體驗令他印象深刻。

八大綜合台《世界第一等》明（12日）晚8點節目邀請來賓吳震亞，獻出下海處女秀！節目在準備要下水整理九孔池底前，吳震亞雖面露憂心，仍敬業穿上潛水裝，還自虧：「像是寵物穿著衣服不能走路。」沒經驗的他，下海後無法控制自己，一直隨浪飄離人群，唐振剛見狀隨即牽著兄弟的手，說道：「你站著、站穩，我都可以站穩，你一定也可以。」吳震亞卻搞笑說：「你這樣牽我的手有種戀愛的感覺。」唐振剛忍不住變臉喊：「你給我站好！」看著吳震亞上岸後一付快要暈倒的樣子，令唐振剛有些過意不去直說：「兄弟！我對不起你。」

在結束第一個拍攝行程後，唐振剛透露吳震亞上車不到一分鐘就進入昏睡狀態，吳震亞坦言：「其實…第一個行程就耗盡我一年的運動量，但是經過這次體驗，我也變成唐振剛的粉絲，實在太崇拜他、太帥！」面對這突如其來的「告白」，讓唐振剛不知所措，馬上制止吳震亞再說下去：「你給我正常一點！」