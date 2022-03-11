有大陸「最美籃球主播」稱號的周玲安，因為亮麗外型加上說得一口流利英文，讓她訪過無數NBA大咖球星，2016年答應大她17歲好萊塢派拉蒙電影公司全球副董事長羅布摩爾（Rob Moore）的求婚，未料2019年傳出離婚，但遭到她否認，現40歲的她依舊保養得宜，完全看不出年紀。

現仍會採訪NBA賽事的周玲安，也貼身訪問德拉蒙（Andre Drummond）、安森尼（Carmelo Anthony）等多位籃球員，不過網友都注意到，40歲的她依舊維持火辣身材，一雙長腿更是吸睛，外貌根本不像有歲月的痕跡，令人驚艷不已。

周玲安外型亮麗、身材火辣。(圖／取自周玲安IG)

周玲安外型亮麗，據悉有E級傲人上圍，畢業於上海師範大學表演系，之後被國外星探發掘而出演好萊塢電影、影集，曾登上雜誌《FHM》封面人物，並入選全球百大性感女星前20名，她也擔任過《玲安對話好萊塢》節目製片人兼主持人，採訪湯姆克魯斯、阿諾史瓦辛格、蕾哈娜等一線明星。

2013年她開始主持NBA節目《聲色NBA》、《NBA密探》等，貼身專訪過無數大咖球星，連林書豪也被她訪過，而她靠著流利英語及率真作風，讓她坐穩相關新聞的首席記者地位。

周玲安訪問過不少大明星、名人，林書豪也是其中一位。(圖／取自東網、IG)

而除了主持，她也當起節目製片，2016年她答應好萊塢派拉蒙電影公司全球副董事長羅布摩爾求婚，但頻傳出婚變，她2020年終於在微博發聲，寫下：「沒離過婚，沒分手，假新聞傳了4年，希望自媒體大俠放過」，並表示雖然自己不太在乎別人看法，但因為已影響到家人和朋友的感受了，所以才特地發文澄清。