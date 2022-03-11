品牌廠宏碁去年因國內疫情升溫帶動銷售，在台灣市場交出亮眼成績，今年上半年商用及家用市場需求未減，加上第二季有教育相關專案挹注，全年在台營運持續拚增長。

因疫情帶動急性宅經濟的購買潮，自去年第二季起，全台筆電一機難求，宏碁在台業績一路彈升，第三季亦維持高檔，全年成長目標達陣。至於今年表現，宏碁台灣區營運長張世欣說，商用及家用PC市場都不錯，商用PC預期上半年持穩成長，家用PC第一季增溫、第二季會走緩，由於去年下半年基期已高，今年下半年將更聚焦在商用市場，看好國內產業及在台外商都有擴建計畫，宏碁對今年度商用市場樂觀。

除旗下配置第十二代英特爾Core i系列處理器及輝達RTX 30系列GPU的筆電新品接續在台上市，宏碁亦期待第二季來自教育專案的「生生有平板」計畫中，針對高中職學生推動學生有筆電的規畫，將帶來利多。

依IDC最新研究統計顯示，去年國內疫情一度嚴峻，推升筆電在台灣出貨明顯增長，亦拉全台PC（桌上型、筆記型電腦及工作站等）出貨總量達276.2萬台，年增12.7％。展望2022年，IDC預估台灣今年第一季筆電出貨仍可繼續維持年成長走勢，但因整體PC市場需求放緩，預期全年台灣PC市場總出貨量將由正轉負、估將年減5.7％。