想搭計程車卻心疼荷包，第一銀行看準消費者痛點，攜手計程車業者將銀行點數結合乘車優惠，即日起至5月底，透過指定連結下載「173叫計程車」APP即享最高10張乘車七折券，登入粉獅幣集點平台還可獲得點數，累積後再兌換「178叫計程車」APP折價券或小粉獅週邊商品，讓好康加倍發揮，使用起來更有感。

第一銀行多次攜手跨領域業者合作推廣數位金融服務，此次有別於傳統金融業務，帶來更普惠友好的點數服務，民眾只要加入第一銀行LINE好友就可以參加活動，打破過往只有成為銀行客戶才能享有優惠的限制，落實以「好感經營」為出發點，先享受服務與好康，再決定是否加入的模式，滿足民眾多聽、多看、多比較再做決定的需求。

從「行」場域出發，第一銀行結盟計程車業者「173叫計程車」APP及「178叫計程車」APP，推出循環式好康活動，透過活動頁指定連結下載173叫計程車APP即可獲得最高10張乘車七折券、登入粉獅幣集點平台還可獲得2點粉獅幣，總計狂灑萬點粉獅幣，讓民眾可以累積點數後再視需求兌換80元「178叫計程車」APP折價券、小粉獅週邊商品或參與抽獎，有機會獲得1萬元現金、BALMUDA蒸氣烤麵包機、AirPods 3及LINE POINTS 70點，名額逾1,500名。想加速累點亦可於第一銀行「第e行動」或「iLEO」 APP將「台灣Pay紅利點數」轉換為粉獅幣，讓日常台灣Pay消費回饋有更多元的運用選擇。

粉獅幣集點平台於2021年5月正式上線，累積逾25萬人次使用，備受眾多客戶喜愛，而如何將點數服務做的親民、有趣又實在，一直是第一銀行粉獅幣團隊努力的目標，除了不定期舉辦行銷活動外，亦持續開發各項功能，如信用卡紅利點數轉換粉獅幣、多元點數總覽、限時活動專區等功能都即將上線，未來亦研議開發透過數位交易即回饋粉獅幣之功能，拓展民眾累點管道，搭配多元行銷活動及異業資源擴增使用場景，發揮數位化服務及點數應用之循環綜效，打造真正與客戶共榮之點數生態圈。