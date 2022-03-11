美國國防部表示，若中國大陸選擇侵略侵犯台灣主權，烏克蘭對俄羅斯軍隊入侵的頑強抵抗，可作為台灣自衛的典範。對此，《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，結果顯示，大多說民眾認為美國不演了，若台海爆發軍事衝突，美國不會出兵幫助台灣。

《中天新聞》11日派出記者，在台北街頭以「美國防部表示，『台灣主權若遭侵犯，烏克蘭是自衛良好典範』，你怎麼看？」為題，進行街頭民調，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.不演了！看吧，美國說了不會出兵幫台灣

2.沒問題！打仗靠自己 烏克蘭有汽油彈 我們有掃把

3.美國認證「今日烏克蘭明日台灣」

4.我傷心！還沒打仗 美國就拋棄台灣

5.挺美國！台海開戰…本來就不關美國的事

結果顯示，有11人選擇選項1，3人選擇選項2，6人選擇選項3。受訪民眾表示，「就是不會幫台灣的意思」、「預告台灣人不要放太多希望在他們身上，先講先贏」、「你去問問看現在的年輕人誰要打仗」、「要我上戰場，你說我們能有什麼作為？」、「那一定有不是我們這一代的事情，一定是以後的事情」。

此外，國防部長邱國正日前在立院接受質詢時，被問到台灣是否要學烏克蘭全民發槍抗敵？對此，邱國正回應，目前尚未到這個地步。