蕭敬騰與林宥嘉回來了！大型歌唱選秀節目《聲林之王3》今（11日）晚9點進行7強總決賽直播，令人驚喜的，聲林1、2節目靈魂人物蕭敬騰與林宥嘉特地排開所有行程，熱情助力，回歸見証本季的最終賽事，與張震嶽一同擔任總決賽的飛行導師。

先前是《聲林之王》1、2季的首席導師，「獅子」與「大樹」兩位老師陪伴許多年輕選手蛻變成明星歌手，兩人無疑是節目中的靈魂人物。雖然蕭敬騰與林宥嘉工作繁忙，在總決賽當日回歸現身，親眼見證本季最亮的新星們。

蕭敬騰與林宥嘉先前擔任首席導師皆十分投入與付出，親力親為的分享經驗。從選秀節目《超級星光大道》出道的他們，透過節目給予年輕人建議。蕭敬騰曾表示：「這不是節目，更是個給人希望的平台。」林宥嘉則說：「我累積的經驗，就是要在這裡分享給努力的年輕人。」

事實上，在《聲林之王》第1季籌備階段時，蕭敬騰與林宥嘉在受邀時都很快就點頭答應。當時負責節目籌備的Summer說：「兩位導師沒有問價錢，我覺得完全就是責任，因兩位導師是選秀出身，現在帶著滿滿的經驗，分享給要進入這產業的年輕人。」