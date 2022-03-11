中天《頭條開講》YT頻道突破百萬人次訂閱，昨（10日）《頭條開講》節目進行直播時，訂閱數從99.9萬，經數分鐘後，訂閱即上增到100萬，主持人周玉琴第一時間得知就在線上致謝海內外一路支持的觀眾，「我們現在達到《頭條開講》訂閱百萬的目標，非常感謝大家！我現在好開心喔！」當集來賓還有時事評論員謝寒冰，他也為節目高歌一首《就在今夜》作為慶賀！而線上網友紛紛留言「破百就在今夜！」、「玉琴要唱歌」、「玉琴穿比基尼！」，讓主持人周玉琴看到這些留言哭笑不得。

近期俄烏戰爭受到高度關注，《頭條開講》主持人周玉琴與節目來賓討論到戰爭議題時，都盼望俄烏關係能趕緊重返和平，也因觀眾對於戰爭消息很重視，持續鎖定《頭條開講》，這時訂閱數突破百萬，卻讓主持人周玉琴有些感慨「原想說要唱歌、跳舞，想一些開心的梗，但因為大家關注這個(俄烏)戰局，才會突然有(訂閱)增長，這個時候這樣開心慶祝，心裡面會覺得有點不舒服，我們就以吃漢堡，來挺這些很辛苦的人民，因為我們現在很幸福，我們還可以這樣吃，一口一口地吃。」她更進一步解釋，「我覺得俄羅斯的人民也很無辜，他們也不想看到這樣的戰爭。所以就用這樣的方式來度過百萬的《頭條開講》，希望趕快戰爭結束，(到時)一定唱歌給你們聽！」

中天新聞轉型數位媒體，一路走來新聞團隊在節目製播及內容議題，都不斷依觀眾想了解的作為出發點去思考，包括疫情新聞到俄烏戰事等，而《頭條開講》達到百萬訂閱數，背後其實並不容易，周玉琴也說：「在過去這段時間，非常感謝大家的支持，其實坦白講，我有一點五味雜陳，中天新聞關台後轉到網路，在這過去一年當中，光是以我們《頭條開講》來講，我們所有的製作同仁大家都非常的用心、非常的拚，才造就我們的進步。」為了提供更多元的內容，《頭條開講》也開設YT頻道會員申請，並獲得熱烈反應，這讓周玉琴更為欣慰，「在轉型之路，其實有很多的小故事，我覺得有一個機會可以跟觀眾分享，如果加入會員的話，我們會在會員專屬的互動分享時間，把這些故事、這些心路歷程講給你們聽！」

中天《頭條開講》YT頻道突破百萬訂閱，為感謝全球海內外網友支持，《頭條開講》即日起推出頭條好學生(75元／月)、頭條資優生(300元／月)、頭條模範生(900元／月)等三種會員選擇，不同級別將有不同驚喜，加入會員繼續支持《頭條開講》，《頭條開講》YT頻道鎖定https：／／www.youtube.com／channel／UCdp5pYDJCpl5WFk3jFEjWHw 。