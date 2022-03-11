台中市后里動物之家無大眾運輸工具可抵達，市議員陳清龍爭取設置公共自行車站。（陳清龍服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里動物之家、環保公園是當地熱門的景點，因位處偏僻大甲溪畔堤南路，且無大眾運輸工具抵達，民眾只能自行開車前往。市議員陳清龍接獲陳情，爭取兩處設公共自行車站，日前已完成設置，眼尖遊客發現後立坐上騎乘，隨心所欲暢遊兩地。

台中市府打造五星級的后里動物之家，成功翻轉收容所髒亂的刻板印象，園區內可愛毛小孩模樣，平、假日均吸引許多遊客參觀，也讓許多浪浪找到溫暖的家；而鄰近的環保公園腹地寬廣，之前曾舉辦過花毯節，是親子踏青賞花及嬉戲的最佳去處，不過，兩地均沒有設置公車站牌，遊客只能自行開車或騎機車前往。

方小姐表示，之前帶小孩去參觀動物之家，因為沒有公車抵達，她只能騎機車過去，相當不方便；黃先生說，大眾運輸是促進當地繁榮的一環，解決交通不便，不應只有后里動物之家及環保公園，希望市府能好好規劃，以利地方發展。

陳清龍指出，距離后里動物之家、環保公園最近的公車站牌約1.5公里，步行需20分鐘左右；另一處站牌在三豐路、星科路旁，雖設有公共自行車，但騎在車水馬龍的路上，當砂石車、垃圾車呼嘯而過堤南路時，民眾騎乘起來感到壓力，安全更令人堪憂。

陳清龍爭取在兩地設置公共自行車站，日前已完工啟用，眼尖遊客發現後立刻騎乘上路，隨心所欲暢遊兩處景點。陳清龍提到，後續將邀請台中市觀旅局會勘，研究三豐路125巷或舊圳路劃設自行車引導標示線、景點標示牌，除能讓自行車安全前往動物之家與環保公園外，也盼望可打造當地新的自行車觀光景點。