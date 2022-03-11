印度神童阿南德曾前後3次預言台灣疫情，準確度很高，近日再預言2029年到2032年將發生第三次世界大戰，以及全球「3大危機」。名嘴汪潔民認為，2029年若發生第三次世界大戰，距今還有7年，我們可能看得到。另外，阿南德也提到全球「3大危機」，其實原因就是拜登出招了。

汪潔民10日在《57爆新聞》節目中表示，阿南德在他的YouTube有一個預言，他說這場戰爭不是只有俄羅斯和烏克蘭，是全世界的人民都要面對的問題。他還說，基本上，3、4月時，可能不會很嚴重，不可能會有世界大戰。但他也提醒一件事情，問題恐怕不會那麼單純，因為全世界的疫情還沒有結束，地緣政治會更複雜。其中他也點名一件事，能源問題會更加恐怖。

汪潔民覺得，阿南德點名這3件事，似乎就是刀刀劍指目前全世界正在發生的事。不過，阿南德也安撫了全世界的民眾，他說其實不用擔心，並沒有第三次大戰。但要留意的是2029年到2032年第三次世界大戰可能會發生在某個國家，因而引發全世界的戰爭；汪潔民指出，意思就是說，萬一發生第三次世界大戰，可能會打3、4年，距發生的時間還有7年，我們都看得到。

汪潔民指出，阿南德為什麼提到全球「3大危機」呢？其實原因就是拜登出招了，他在美國國會的支持之下，在3月8日，針對俄羅斯的石油、天然氣及煤炭下了禁令，英國也跟進了，而且美國國務院講得更直接，稱全世界在用俄羅斯的石油，是由烏克蘭的血一滴一滴給累積起來的，這個字眼用得非常強硬。(民俗迷信僅供參考)